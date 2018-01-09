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10 января 2018
09 января 2018
22:42  09 января 2018 0

Захарова назвала новый латвийский закон глумлением над итогами Второй мировой войны

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, захарова мария, пмэф-2016
Мария Захарова прокомментировала латвийский закон об участниках Второй мировойФото: Владимир Андреев © URA.RU

В МИД России возмущены принятым в Латвии законом, который уравнивает участников Второй мировой войны со стороны СССР и Германии. Такую инициативу в ведомстве считают кощунственной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции», —приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Представитель МИД также отметила, что «откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо», новый закон будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений. Россия также призывает международные организации дать оценку действиям латвийских властей, отмечает представитель МИД.

В начале января президент Латвии утвердил закон, уравнивающий ветеранов Второй мировой войны со стороны СССР и солдат нацистской Германии, напоминает RT. Согласно закону, латвийские власти не признают юридическую ответственность за действия «оккупационных властей». При этом Латвия называется «оккупированным государством», не принимавшим участия в военных действиях.

Дарья Корчак
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