Захарова назвала новый латвийский закон глумлением над итогами Второй мировой войны

22:42 09 января 2018 0

Мария Захарова прокомментировала латвийский закон об участниках Второй мировой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В МИД России возмущены принятым в Латвии законом, который уравнивает участников Второй мировой войны со стороны СССР и Германии. Такую инициативу в ведомстве считают кощунственной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции», —приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Представитель МИД также отметила, что «откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо», новый закон будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений. Россия также призывает международные организации дать оценку действиям латвийских властей, отмечает представитель МИД.

В начале января президент Латвии утвердил закон, уравнивающий ветеранов Второй мировой войны со стороны СССР и солдат нацистской Германии, напоминает RT. Согласно закону, латвийские власти не признают юридическую ответственность за действия «оккупационных властей». При этом Латвия называется «оккупированным государством», не принимавшим участия в военных действиях.