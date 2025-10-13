Агрогиганты Брянской области объединились для помощи сельской молодежи

В Брянской области объединили усилия крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса, чтобы помочь решить ключевые проблемы сельской молодежи. Брянский государственный аграрный университет, «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и Российский союз сельской молодежи (РССМ) подписали соглашение о сотрудничестве.
«МГЕР, Российский союз сельской молодежи, Брянский государственный аграрный университет и крупнейшие предприятия АПК Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве», — сообщила пресс-служба «Единой России» на сайте партии. Документ предусматривает развитие профориентации, реализацию образовательных программ и содействие трудоустройству выпускников аграрных вузов. Подписание прошло на Всероссийском форуме молодых работников АПК, который проходит в Брянске с 12 по 14 октября и приурочен ко Дню работника сельского хозяйства.
По словам председателя МГЕР Антона Демидова, соглашение позволяет объединить усилия студенчества, ветеранов СВО, представителей агропрома, руководителей предприятий и власти для поиска решений ключевых проблем сельской молодежи. «Мы объединили ветеранов СВО, студенчество, представителей РССМ, работников агропрома и руководителей предприятий, представителей власти, чтобы выявить ключевые проблемы рабочей молодежи сельскохозяйственной отрасли и разработать стратегию единого действия для их решения. Работа должна вестись системно, поэтому сегодня мы работаем в связке с сообществом ветеранов СВО и уже заключили необходимые соглашения о сотрудничестве с руководителем РССМ Юлией Оглоблиной и ведущими предприятиями и образовательными учреждениями агропромышленного комплекса», — отметил Демидов.
В соглашении участвуют ведущие агропредприятия региона: АО «Брянсксельмаш», ООО «Дружба», ООО «Агропромышленный холдинг „Добронравов АГРО“», АО «Брянский хлебокомбинат №1», ООО «БЗК-Агро», ОАО «Брянский молочный комбинат», ОАО «Брянский гормолзавод», ООО «Брянский сыродельный завод», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат». В рамках форума для более 300 участников из 25 регионов страны организованы стратегические сессии, образовательные интенсивы и экскурсии на ведущие предприятия, включая АО «Брянсксельмаш».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на открытии форума. Он подчеркнул, что такие площадки позволяют молодежи напрямую взаимодействовать с властью и находить решения актуальных задач отрасли.
