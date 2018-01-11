В Европе раскрыли план снятия санкций с России

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапную отмену Европой антироссийских санкций. Он же озвучил условие для снятия ограничений.
Министр считает, что санкции, введенные в отношении России, могут быть отменены пошагово, если российская сторона будет содействовать длительному перемирию в Донбассе. Габриэль добавил, что снимать ограничения «поэтапно» логично, так как вводились они тоже поэтапно, передает слова дипломата «Национальная служба новостей».
Инициативу о 100%-ной отмене антироссийских санкций только при условии выполнения выполнения Минских соглашений Габриэль назвал «оторванной от реальности», пишет немецкое издание Deutsche Welle.
14 декабря 2017 года на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что западные антироссийские санкции негативно повлияли на экономику РФ, но «не так сильно, как резкое снижение стоимости нефти», напоминает «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с исполнением Минских договорённостей одним из разочарований 2017 года, уточняет RT.
Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед ранее заявил, что Западу необходимо наладить отношения с Россией, поскольку введенные санкции наносят вред обеим сторонам.