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11 января 2018
16:04  11 января 2018 0

В Европе раскрыли план снятия санкций с России

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, санкции
Снимать ограничения планируют постепенноФото: depositphotos.com © URA.RU
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапную отмену Европой антироссийских санкций. Он же озвучил условие для снятия ограничений.

Министр считает, что санкции, введенные в отношении России, могут быть отменены пошагово, если российская сторона будет содействовать длительному перемирию в Донбассе. Габриэль добавил, что снимать ограничения «поэтапно» логично, так как вводились они тоже поэтапно, передает слова дипломата «Национальная служба новостей».

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Инициативу о 100%-ной отмене антироссийских санкций только при условии выполнения выполнения Минских соглашений Габриэль назвал «оторванной от реальности», пишет немецкое издание Deutsche Welle.

14 декабря 2017 года на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что западные антироссийские санкции негативно повлияли на экономику РФ, но «не так сильно, как резкое снижение стоимости нефти», напоминает «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с исполнением Минских договорённостей одним из разочарований 2017 года, уточняет RT.

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед ранее заявил, что Западу необходимо наладить отношения с Россией, поскольку введенные санкции наносят вред обеим сторонам.

Рита Теркина
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