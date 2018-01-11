Операции по закупке иностранной валюты начнутся 15 января
Министерство финансов России направит более 250 миллиардов рублей на закупку иностранной валюты. Ожидается, что в период с 5 января по 15 февраля ведомство ежедневно будет тратить 15,1 млрд рублей по данному направлению.
По подсчетам Минфина, на приобретение иностранной валюты в начале года будет потрачено 257,1 млрд рублей. Рекордная сумма обусловлена превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, сообщает телеканал 360.
Как уточняет RT, к закупкам иностранной валюты привлекут Банк России. Регулятор будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, а приобретённые средства отправятся на счета Федерального казначейства.