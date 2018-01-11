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11 января 2018
16:28  11 января 2018 0

Минфин будет каждый день тратить 15 млрд на покупку долларов и евро

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Операции по закупке иностранной валюты начнутся 15 январяФото: Pixabay

Министерство финансов России направит более 250 миллиардов рублей на закупку иностранной валюты. Ожидается, что в период с 5 января по 15 февраля ведомство ежедневно будет тратить 15,1 млрд рублей по данному направлению.

По подсчетам Минфина, на приобретение иностранной валюты в начале года будет потрачено 257,1 млрд рублей. Рекордная сумма обусловлена превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, сообщает телеканал 360.

Как уточняет RT, к закупкам иностранной валюты привлекут Банк России. Регулятор будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, а приобретённые средства отправятся на счета Федерального казначейства.

Сергей Макеев
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