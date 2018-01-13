Новое обновление iPhone почти вдвое снизило производительность гаджетов

01:32 13 января 2018 0

Владельцы продукции Apple вновь недовольны Фото: depositphotos.com © URA.RU

Владельцы продукции Apple заметили серьезную проблему после очередного обновления операционной системы девайсов. Компания разработала обновление ради повышения безопасности, и в итоге новая версия iOS замедлила гаджеты практически в два раза.

Одним из первых про снижение производительности продуктов Apple сообщил пользователь iPhone 6 Мелвин Мугал, пишут «Известия». Мужчина произвел необходимые замеры до и после обновления системы, которые показали существенное уменьшение скорости работы девайса. В многоядерном тесте падение производительности составило 39%, в одноядерном — 41%. Мугал настороженно отнесся к полученным результатам, отметив, что для него безопасность все же важнее производительности гаджета.

Ранее компания Apple оказалась в центре скандала из-за внезапно выявленном намеренном замедлении старых моделей iPhone. После шквала обвинений корпорация извинилась перед пользователями, предложив произвести ремонт гаджетов по сниженной цене. Против компании даже возбудили уголовное дело.