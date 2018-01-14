В Великобритании убит литовский волонтер, воевавший на Украине

Литовский волонтер Микус Альпс, воевавший на Украине в составе запрещенной в России экстремистской «Украинской добровольческой армии», найден убитым на британском острове Гернси. Как сообщается, Альпс занимался в последнее время поставками аммуниции для нужд украинских добровольческих формирований.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сослуживцев Альпса, волонтер был убит и сожжен в машине, на которой он вез термобелье и бронежилеты, предназначавшиеся украинским добровольцам. «Произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии Мика (Mick Alps), бывшего добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет, приводит информагентство сообщение в соцсетях. — Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона».
При этом полиция подтвердила, что в сгоревшей машине был обнаружен труп, однако личность погибшего пока не подтвердила, ограничившись сообщением о том, что проводится экспертиза. Кроме того, одновременно было заявлено, что расследуется дело об исчезновении Альпса, постоянно проживавшего в Гернси: последний раз его видели живым еще 8 января.