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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
20:59  15 января 2018 1

Василий Уткин рассказал, на чем зарабатывает миллион в месяц

Журналист рассказал о своей жизниФото: Wikimedia Commons

Знаменитый футбольный комментатор Василий Уткин в интервью рассказал о карьере и поделился размером зарплаты, раскрыв тайну своих источников дохода. Он также поведал об отношениях с моделью, на которой тайно женился двадцать лет назад.

Уткин заявил, что сейчас зарабатывает намного больше, чем во время работы на канале «Матч ТВ». Тогда его ежемесячный оклад составлял 600 тысяч рублей; сейчас, комментируя футбольные матчи в барах и пабах столицы, Уткин получает больше миллиона. Большую часть средств Уткин тратит на кредит за дом, купленный несколько лет назад.

Комментатор уверен в том, что больше никогда не будет работать на телевидении. Но он благодарен полученному на ТВ опыту.

Уткин также рассказал о модели, с которой полтора года состоял в браке. Ее имя он не раскрыл. По словам комментатора, они познакомились в общей компании, после чего у них завязались отношения. «В какой-то момент я сказал: „Выходи за меня замуж“. Была очень скромная свадьба, мы оставались вместе чуть больше года, но вместе жили урывками — не было ни квартиры, ничего», — приводит слова Уткина сайт sports.ru. Несмотря на то, что супруги разошлись, они остались в хороших отношениях.

Ранее Уткин рассмешил зрителей, упав со стула в прямом эфире радио «Спорт FM», напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, это связано с тем, что кресла обычно рассчитываются на массу в 110 килограммов, а он весит более ста пятидесяти. Сломавшееся кресло — не первое, которое не выдержало журналиста. Но под камерами, публично, с Уткиным такое произошло впервые, уточняют argumenti.ru.

Ксения Томашова
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