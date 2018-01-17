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18 января 2018
17 января 2018
21:52  17 января 2018 0

Трое детей спрыгнули с четвертого этажа, спасаясь из огня. Выжили благодаря соседям. ВИДЕО

Пожар в общежитии. Челябинск, дым, пожар, балкон
Чтобы спастись, девочкам пришлось прыгать с балкона (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На востоке Москвы трое детей спрыгнули с четвертого этажа после того, как их квартира загорелась. Соседи под балконом натянули для них одеяло, чтобы спасти девочек от травм.

Дети в момент возгорания были одни в квартире, их мать ушла на работу. Подступ к входной двери оказался отрезан огнем. Девочки выбежали на балкон и стали звать на помощь взрослых, пишет RT, ссылаясь на информацию МЧС по Москве. «Жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа», — говорится в сообщении спасателей.

Сейчас девочки находятся в больнице на осмотре у врача. У всех троих отравление угарным газом, но их жизни ничто не угрожает, уточняет паблик Mash.

Нина Калинина
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