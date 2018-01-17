21:52 17 января 2018 0

Чтобы спастись, девочкам пришлось прыгать с балкона (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На востоке Москвы трое детей спрыгнули с четвертого этажа после того, как их квартира загорелась. Соседи под балконом натянули для них одеяло, чтобы спасти девочек от травм.

Дети в момент возгорания были одни в квартире, их мать ушла на работу. Подступ к входной двери оказался отрезан огнем. Девочки выбежали на балкон и стали звать на помощь взрослых, пишет RT, ссылаясь на информацию МЧС по Москве. «Жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа», — говорится в сообщении спасателей.

Сейчас девочки находятся в больнице на осмотре у врача. У всех троих отравление угарным газом, но их жизни ничто не угрожает, уточняет паблик Mash.