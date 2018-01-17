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18 января 2018
17 января 2018
23:06  17 января 2018 1

Минфин назвал лучший подарок для девушек

Украшения и парфюм. Нижневартовск., драгоценности, ювелирные изделия, шик, гламур, бриллианты, украшения
Бриллианты перестали быть лучшими друзьями девушекФото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме в Москве назвал новый лучший подарок для девушек. По его мнению, это давно уже не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты.

Моисеев сказал о том, что ценности поколения Z сильно отличаются от традиционных жизненных приоритетов прошлых лет. К примеру, для нынешней молодежи бриллианты вовсе не являются мечтой или «лучшим другом для девушек», сообщает телеканал 360. Сейчас для них подарком мечты является оборудование для майнинга.

Заместитель министра финансов курирует алмазно-бриллиантовый комплекс России. Поэтому он заявил, что будет отстаивать алмазные рубежи и сделает все возможное, чтобы девушкам снова стали нравиться бриллианты, а не криптофермы.

Напомним, что курс самой популярной криптовалюты за прошедшие 24 часа потерял четверть стоимости. Он опустился ниже 11 тысяч долларов.

Ольга Дудорова
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