Минфин назвал лучший подарок для девушек

23:06 17 января 2018 1

Бриллианты перестали быть лучшими друзьями девушек Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме в Москве назвал новый лучший подарок для девушек. По его мнению, это давно уже не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты.

Моисеев сказал о том, что ценности поколения Z сильно отличаются от традиционных жизненных приоритетов прошлых лет. К примеру, для нынешней молодежи бриллианты вовсе не являются мечтой или «лучшим другом для девушек», сообщает телеканал 360. Сейчас для них подарком мечты является оборудование для майнинга.

Заместитель министра финансов курирует алмазно-бриллиантовый комплекс России. Поэтому он заявил, что будет отстаивать алмазные рубежи и сделает все возможное, чтобы девушкам снова стали нравиться бриллианты, а не криптофермы.

Напомним, что курс самой популярной криптовалюты за прошедшие 24 часа потерял четверть стоимости. Он опустился ниже 11 тысяч долларов.