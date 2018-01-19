{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
17:51  19 января 2018 1

Малахов прокомментировал свое состояние после «страшной аварии»

Артист развеял слухи о крупном ДТП с его участиемФото: Андрей Малахов, Instagram

На днях в Сети появилась шокирующая информация о том, что известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов пострадал в серьезном ДТП и находится в крайне тяжелом состоянии. Сам Малахов назвал эти сведения «бредом».

Сообщение о страшном ДТП и серьезных травмах телеведущего появилось в одном из аккаунтов на автомобильную тематику в Instagram 18 января. Писали, что авария якобы произошла во вторник, 16 января, передает «Утро.ру». В публикации отмечали, что врачи пытаются спасти жизнь шоумену. «Вот что за бред?» — отреагировал «покалеченный» телеведущий в «сториз» своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что у Андрея Малахова родился сын. По информации «URA.RU», имя мальчику выбирали всей страной: шоумен устроил голосование среди телезрителей. Некоторое время спустя сестра жены телеведущего, Елена Шкулева, тоже стала мамой.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров