Малахов прокомментировал свое состояние после «страшной аварии»

17:51 19 января 2018 1

Артист развеял слухи о крупном ДТП с его участием Фото: Андрей Малахов, Instagram

На днях в Сети появилась шокирующая информация о том, что известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов пострадал в серьезном ДТП и находится в крайне тяжелом состоянии. Сам Малахов назвал эти сведения «бредом».

Сообщение о страшном ДТП и серьезных травмах телеведущего появилось в одном из аккаунтов на автомобильную тематику в Instagram 18 января. Писали, что авария якобы произошла во вторник, 16 января, передает «Утро.ру». В публикации отмечали, что врачи пытаются спасти жизнь шоумену. «Вот что за бред?» — отреагировал «покалеченный» телеведущий в «сториз» своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что у Андрея Малахова родился сын. По информации «URA.RU», имя мальчику выбирали всей страной: шоумен устроил голосование среди телезрителей. Некоторое время спустя сестра жены телеведущего, Елена Шкулева, тоже стала мамой.