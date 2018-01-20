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20 января 2018
11:52  20 января 2018 2

Питерские врачи прибыли в Бурятию лечить пострадавших при нападении на школу детей

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Специалисты из северной столицы займутся самыми тяжелыми пациентамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Бурятию для оказания помощи детям, пострадавшим в результате ЧП в школе Улан-Удэ, прибыли врачи из Санкт-Петербурга. Специалисты займутся самыми тяжелыми пациентами.

Больше всего опасений вызывает состояние одной из учениц. На сегодняшний день она находится в коме, на искусственной вентиляции легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Бурятия Дамбиниму Самбуева. Ей оказывают помощь нейрохирурги и нейрореаниматолог из северной столицы. Другие специалисты из Петербурга провели операцию девочке, получившей ранение руки.

В общей сложности в результате нападения на школу пострадали семь человек, в том числе учитель и сам злоумышленник. Состояние двух детей оценивается как тяжелое, одного — как крайне тяжелое, передает РТ. Виновник произошедшего, который после нападения пытался свести счеты с жизнью, идет на поправку, отмечают врачи.

Нападение на школу в Улан-Удэ произошло в пятницу, 19 января. Ученик бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

Ранее, 15 января, аналогичное нападение произошло в Перми. В результате нападения двух подростков пострадали 15 человек, в том числе тяжелые ранения получила учительница, пытавшаяся защитить детей.

Наталья Володина
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