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21 января 2018
06:50  21 января 2018 3

Американцы отметили годовщину инаугурации Трампа многотысячными уличными протестами. Президент все равно доволен

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Дональд Трамп подвел итоги первого года своего президентстваФото: depositphotos.com © URA.RU

Десятки тысяч жителей США в разных городах приняли участие в манифестациях против политики президента США Дональда Трампа. Протесты были приурочены к годовщине инаугурации американского лидера. Сам он, к слову, назвал достигнутые за время своего президента успехи «беспрецедентными».

Митинги, как пишет ТАСС, проходили в десятках городов. Среди наиболее крупных — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго и Денвер. Участники протестов высказывали недовольство ужесточением иммиграционной политики администрацией Трампа, а также ее инициативами по ограничению финансирования абортов.

В то же время в своем Twitter Трамп подвел итоги года. За это время, по его словам, его администрации удалось достигнуть «беспрецедентного» успеха во многих сферах. В качестве примера глава государства привел «рекордный фондовый рынок, сильная армия, низкая преступность, защита границ и борьба с терроризмом, самый низкий уровень безработицы, массовые налоговые льготы, конец индивидуального мандата», сообщает телеканал «Дождь».

Сергей Демин
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