Адвокат Родченкова сравнил оправдание российских спортсменов со смертью «чистого спорта»

01:35 02 февраля 2018 0

Ранее суд отменил пожизненную дисквалификацию и аннулирование результатов ОИ-2014 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова — Джим Уолден — сравнил отмену пожизненных дисквалификаций российских атлетов со смертью чистого спорта.

«Чистый спорт мертв. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) показывает, что некоторым странам можно делать все, что угодно. Сегодняшнее решение навсегда останется знаком низкой целостности в спорте. Суд очень слабо наказал спортсменов и позволил им „получить билет на волю“. Решение только покрыло мошенников и усложнило борьбу за медали для чистых спортсменов», — приводит RT слова Уолдена.

1 февраля Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и оставил в силе их результаты на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Российские атлеты, напомним, были отстранены от Олимпиады по итогам расследования комиссии МО, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи. Ранее уточнялось, что решение CAS в пользу россиянам позволит нашим атлетам войти в список участников Игр-2018 в Пхенчхане.