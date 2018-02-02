В ЦИК пожаловались на появление Собчак в программе «Познер». ВИДЕО

22:29 02 февраля 2018 1

Собчак стала гостем Познера на «Первом канале» в выпуске от 29 января Фото: скрин видео «Первого канал» на YouTube

В Центральную избирательную комиссию пожаловались на появление в эфире программы «Познер» Ксении Собчак, которая изъявила желание стать президентом РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

«Жалоба поступила не от кандидата, а от гражданина России», — рассказала Гришина. По словам автора жалобы, телеведущая не имела права выступать на телевидении. Секретарь комиссии уточнила, что жалоба будет рассмотрена на заседании рабочей группы по информационным спорам.

Отмечается, что в выпуске с Собчак ведущий программы Владимир Познер задавал вопросы, касательно ее шансов на президентских выборах и дальнейшем участии в политике. Журналист интересовался ее мнением о санкциях, каким она видит будущее отношений России и Запада, а также для чего едет в США в преддверии выборов.

Как ранее сообщало «URA.RU», Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал рейтинги самых обсуждаемых кандидатов в президенты. Телеведущую Ксению Собчак на данный момент готовы поддержать 1,2% опрошенных. Однако в их число не входит Владимир Познер, хотя и считает полезной возможность голосовать против всех кандидатов.