{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:29  02 февраля 2018 1

В ЦИК пожаловались на появление Собчак в программе «Познер». ВИДЕО

Собчак стала гостем Познера на «Первом канале» в выпуске от 29 январяФото: скрин видео «Первого канал» на YouTube
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

В Центральную избирательную комиссию пожаловались на появление в эфире программы «Познер» Ксении Собчак, которая изъявила желание стать президентом РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

«Жалоба поступила не от кандидата, а от гражданина России», — рассказала Гришина. По словам автора жалобы, телеведущая не имела права выступать на телевидении. Секретарь комиссии уточнила, что жалоба будет рассмотрена на заседании рабочей группы по информационным спорам.

Отмечается, что в выпуске с Собчак ведущий программы Владимир Познер задавал вопросы, касательно ее шансов на президентских выборах и дальнейшем участии в политике. Журналист интересовался ее мнением о санкциях, каким она видит будущее отношений России и Запада, а также для чего едет в США в преддверии выборов.

Как ранее сообщало «URA.RU», Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал рейтинги самых обсуждаемых кандидатов в президенты. Телеведущую Ксению Собчак на данный момент готовы поддержать 1,2% опрошенных. Однако в их число не входит Владимир Познер, хотя и считает полезной возможность голосовать против всех кандидатов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров