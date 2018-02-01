03:45 01 февраля 2018 0

Опрос показал, что россияне проявляют большой интерес к выборам Фото: Анна Майорова © URA.RU

71% россиян решили принять участие в выборах президента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель выше, чем был в декабре прошлого года, когда о своем желании прийти на избирательные участки заявляло 63% россиян. В опросе 8—10 января показатель был на уровне 67%. Еще 10% опрошенных говорят о гипотетической готовности проголосовать, 11% — не определились, по 3% респондентов завили, что точно не пойдут и скорее всего не пойдут на выборы.

Политолог Дмитрий Гусев сказал ТАСС, что главное в результатах исследования — «то, что выборы становятся все более и более интересными и декларируемая явка растет». «Призывы к бойкоту приводят к противоположному результату, люди проявляют все больший и больший интерес к выборам, — указал Гусев. — И вот это действительно важно и значимо в данных социологов».

ВЦИОМ также замерил рейтинги самых обсуждаемых кандидатов в президенты. Согласно исследованию центра, рейтинг действующего главы государства Владимира Путина снизился с начала января с 73,8% до 69,9%. Выдвинутого КПРФ бизнесмена Павла Грудинина готовы поддержать 7,2% опрошенных, лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,9%, телеведущую Ксению Собчак, — 1,2%, основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского — 0,9%, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,3%.

Политолог Олег Матвейчев называет изменение рейтингов действующей власти «нормой, социологически подтверждаемой многолетними наблюдениями». «Каждый год „первые“ январские рейтинги дают власти голосов несколько меньше — чем последние декабрьские, — напомнил он. -Объяснение этому не политическое, а скорее бытовое. В декабре люди радуются предстоящим праздникам, предвкушают долгие новогодние каникулы, в январе, напротив, впереди большая работа и долгая зима, деньги потрачены, а поводов для оптимизма не так много. Меняются не только рейтинги отдельных политиков, падает индекс социального оптимизма, потребительские индексы и далее по списку показателей. Эта ежегодная „аномалия“ не имеет политической природы и „исправляется“ уже в февральских и мартовских рейтингах».