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04 февраля 2018
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06:06  04 февраля 2018 0

Илон Маск переименовал свои огнеметы из-за проблем на таможне

Предприниматель решил назвать устройства «неогнеметами», думая, что это избавит их от проблем при пересечении границФОТО: личная страница Илона Маска в Instagram

Генеральный директор американской компании SpaceX и главный разработчик Tesla Илон Маск решил переименовать свои огнеметы от «зомби-апокалипсиса» в «неогнеметы». Таким образом предприниматель избавился от проблем на таможне.

«По-видимому, некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием «огнемет». Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем их в «неогнеметы», — цитирует Nation News Маска. «Или устройство для повышения температуры», — добавил изобретатель.

Напомним, Макс представил огнемет от компании Boring, который поможет «спастись от зомби-апокалипсиса». По словам бизнесмена, уже заказано около тысячи огнеметов, доступны еще 19 тысяч. Стоимость безопасного огнемета нового поколения составит около 500 долларов.

Александр Черноскутов
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