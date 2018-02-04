Генеральный директор американской компании SpaceX и главный разработчик Tesla Илон Маск решил переименовать свои огнеметы от «зомби-апокалипсиса» в «неогнеметы». Таким образом предприниматель избавился от проблем на таможне.
«По-видимому, некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием «огнемет». Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем их в «неогнеметы», — цитирует Nation News Маска. «Или устройство для повышения температуры», — добавил изобретатель.
Напомним, Макс представил огнемет от компании Boring, который поможет «спастись от зомби-апокалипсиса». По словам бизнесмена, уже заказано около тысячи огнеметов, доступны еще 19 тысяч. Стоимость безопасного огнемета нового поколения составит около 500 долларов.