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28 января 2018
10:56  28 января 2018 2

«Против полчищ мертвецов!» Илон Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса. ФОТО, ВИДЕО

Чудо-устройство Маск считает абсолютно безопасным даже для детейФОТО: страница в Instagram Илона Маска

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск официально объявил о скором выходе в продажу безопасных огнеметов нового поколения. Еще одна его компания — The Boring Company — уже объявила о старте предзаказа.

Стоимость устройства составит около 500 долларов. По словам Маска, особенно рады будут покупатели огнемета, когда наступит зомби-апокалипсис. «Сработает против полчищ мертвецов или мы вернем вам деньги!» — приводит слова бизнесмена РЕН-ТВ.

По словам Маска, уже заказано около тысячи огнеметов, доступны еще 19 тысяч, уточняет «Газета.Ru». Фотографии и видео огнемета предприниматель выкладывает на своей странице в Instagram.

Начать выпуск огнеметов Маск обещал в декабре прошлого года. Устройства он называл «детскими»: такая игрушка понравится малышам и будет безопасной. Согласно американским законам, устройство, способное выпустить язык пламени длиной 15 метров, не является огнестрельным оружием, а относится к игрушкам.

Ранее Илон Маск представил первый электрогрузовик с автопилотом. Фура способна преодолеть более 800 километров при полной загрузке и максимально возможной скорости, сообщает «Русская планета». Грузовик, на котором установлены четыре независимых двигателя, способен доехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки. При этом он может разгоняться до 60 километров в час за пять секунд.

Феликс Сорокин
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