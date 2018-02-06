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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:58  06 февраля 2018 0

Отец полковника-миллиардера Захарченко признал вину и вернул деньги

Клипарты. Сургут , наручники, решетка
Виктор Захарченко был арестован в апреле прошлого годаФото: Алексей Андронов © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Следственный комитет России завершил расследование дела отца полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Виктор Захарченко признал вину в растрате денег и возместил ущерб.

По оценкам следствия, Виктор Захарченко причинил ущерб банку «Московское ипотечное агентство» на четыре миллиона рублей, пишет портал «Nation News». Об этом рассказал адвокат другого фигуранта дела Вячеслав Леонтьев. Его подзащитный Владимир Корьевкин также обвиняется в растрате, но на меньшую сумму — 1,5 млн рублей. Он ушел из банка вскоре после того, как Виктор Захарченко был зачислен в штат организации.

Отец полковника Дмитрия Захарченко был обвинен в растрате и арестован в апреле прошлого года, напоминает «Национальная служба новостей». По данным следствия, он был фиктивно трудоустроен в банк и успел получить зарплату в четыре миллиона рублей. Его соучастниками следователи считают бывших председателей правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимира Корьевкина и Сергея Гриба.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко в МВД занимался борьбой с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в 800 тысяч долларов. При обыске в доме у Захарченко обнаружили 8 млрд рублей, еще столько же следователи нашли в квартире его сестры. При этом мать полковника заявляла, что деньги были получены благодаря многолетнему труду и полученному наследству. Сам Дмитрий Захарченко уверял, что накопил найденные у него деньги, откладывая часть зарплаты.

Дарья Корчак
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