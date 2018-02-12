23:44 12 февраля 2018 1

Тем, кто хочет голосовать по месту пребывания приходится ждать по часу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Хакасии, Тульской области и Марий Эл людям приходится ждать от 40 минут до часа, когда они приходят переоформить документы для того, чтобы на выборах президента проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации, сообщила «URA.RU» федеральный координатор «Национального общественного мониторинга», сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Общественники начали проверять новую услугу с 31 января — первого дня, когда она заработала. «Наши активисты пришли в МФЦ в 50 регионах России, чтобы проверить, как все работает. Единственный регион, где программа зависла и услугу получить не удалось — это Башкирия. Нам пообещали устранить проблему», — делится активистка.

Экспедиция наблюдателей отправилась в экспедицию по регионам 1 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разных регионах услугу оказывают по-разному, говорит федеральный координатор «Национального общественного мониторинга», координатор общественного движения «Группа 32» Роман Коломойцев. «В некоторых МФЦ есть отдельные сотрудники, которые выделены под эту задачу, в других местах этого нет, и из-за этого возникают очереди», — рассказал Коломойцев «URA.RU».

Так, по его словам, в Смоленской и Астраханской области оформиться на голосование удалось всего за 30 секунд. Та же ситуация была и в Москве. «В Замоскворецком МФЦ сотрудники раздавали еще и специальные инструкции для голосования по месту нахождения», — говорит Коломойцев.

12 февраля ЦИК заявил, что на данный момент 452 тысячи граждан России пожелали голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. «С подобными заявлениями в избирком каждый день обращается порядка 46 тысяч человек», — сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Проверки «Национального общественного мониторинга» не связаны с ЦИК. Общественники заявили, что будут мониторить нарушения на выборах, независимо от Центризбиркома.