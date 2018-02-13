02:48 13 февраля 2018 0

По мнению епископа Тхиона, фильм не имеет никакого отношения к сатире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Архиерей Русской православной церкви, епископ Тихон заявил, что британская кинолента «Смерть Сталина» не имеет никакого отношения к сатире. По его мнению, фильм является кондовым пропагандистским заказом.

«Трейлер фильма смотрел. К высокой сатире, разумеется, это не имеет никакого отношения. Все откровенно однообразно и откровенно тупо. Тот случай, когда нет смысла тратить время на всю ленту. Кондовый пропагандистский заказ. Его сверхзадача — конечно не Сталин, а Россия, ее народ», — цитирует ТАСС Тихона.

Также он добавил, что в картине образы Сталина, советских вождей и даже главнокомандующего Жукова «настолько же омерзительны, насколько должен быть ничтожен и омерзителен главный по умолчанию герой картины — народ, которым управляют такие упыри».

В конце января, как напоминает RT, Минкульт отозвал у картины «Смерть Сталина» прокатное удостоверение. По их мнению, кинолента может оскорбить граждан старшего поколения и будет воспринята ими как насмешка над историей страны. Ранее в РПЦ назвали фильм «очередным плевком в российскую историю».

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи, в которой рассказывается о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства в 1953 году.