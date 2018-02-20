Найден регион, в котором покупательная способность выросла в три раза

За последние 15 лет покупательная способность жителей республики выросла почти в три раза. Об этом сегодня, 20 февраля, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Финэкспертиза».
В нем анализируется, как изменилась продуктовая емкость зарплат россиян на прошедшие 15 лет, исходя из минимального набора продуктов, который могли приобрести жители каждого субъекта РФ на одну зарплату в 2002 и 2017 году.
Стоимость минимального набора продуктов в Мордовии за это время увеличилась с 877 рублей до 3089 рублей. При этом средняя заработная плата выросла с 2444 рублей до 25150 рублей.
Ежегодный рост заработной платы, опережающий инфляцию, — одна из главных задач, которую перед институтами власти поставил глава Мордовии Владимир Волков. Напомним, что в прошлом году рост зарплат в 2,5 раза опередил темпы инфляции.