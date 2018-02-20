{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:12  20 февраля 2018 6

Найден регион, в котором покупательная способность выросла в три раза

Пятерочка. Супермаркет. Челябинск., молоко, супермаркет, сыр
В Мордовии заметно растут зарплаты, утверждают экспертыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние 15 лет покупательная способность жителей республики выросла почти в три раза. Об этом сегодня, 20 февраля, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Финэкспертиза».

В нем анализируется, как изменилась продуктовая емкость зарплат россиян на прошедшие 15 лет, исходя из минимального набора продуктов, который могли приобрести жители каждого субъекта РФ на одну зарплату в 2002 и 2017 году.

Стоимость минимального набора продуктов в Мордовии за это время увеличилась с 877 рублей до 3089 рублей. При этом средняя заработная плата выросла с 2444 рублей до 25150 рублей.

Ежегодный рост заработной платы, опережающий инфляцию, — одна из главных задач, которую перед институтами власти поставил глава Мордовии Владимир Волков. Напомним, что в прошлом году рост зарплат в 2,5 раза опередил темпы инфляции.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров