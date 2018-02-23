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23 февраля 2018
22 февраля 2018
03:34  23 февраля 2018 0

В Кемеровской области грузовик столкнулся с автобусом, есть погибшие

По предварительной версии, автобус вынесло на встречную полосуФото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Пять человек, в том числе ребенок, погибли результате ДТП в Кемеровской области. Еще 13 получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. По поступившей информации, в ночь на 23 февраля на федеральной трассе «Сибирь» в районе населенного пункта Верх-Чебула произошло столкновение автобуса и грузовика.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, столкновение в Чебулиснком районе произошло в 01:50 местного времени. «В пяти километрах южнее населённого пункта Верх-Чебула на 424 километре на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись заказной автобус сообщением Красноярск — Шерегеш и грузовой автомобиль, — сообщает RT со ссылкой на источники в экстренных службах. Уже известно, что фура следовала из Самарской области.

По информации, которую приводит телеканал 360, среди погибших — водитель фуры и четыре пассажира автобуса. Пока озвучивается версия, что автобус занесло и он оказался на полосе встречного движения. Проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации местных СМИ, вceгo в aвтoбуce нaxoдилиcь 52 чeлoвeкa: двa вoдитeля и 50 пaccaжиpoв. Aвтoбуc пpинaдлeжит ИП из Kpacнoяpcкa и следовал в известный в Сибири в гopнoлыжный пoceлoк Шepeгeш.

Отметим, накануне синоптики предупредили о том, что в ночь с 22 на 23 февраляв связи с прохождением холодного фронта на большей части территории Кемеровской области ожидаются снегопады, усиление юго-западного ветра до 19 м/с, метели. На дорогах возможно образование снежных наносов, возникновение гололедных явлений, ухудшение видимости. В связи с этим госавтоинспекция региона даже выпустила предупреждение водителям о необходимости быть предельно осторожными.

Евгений Александров
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