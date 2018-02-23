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23 февраля 2018
18:28  23 февраля 2018 6

Российскую больницу-«концлагерь» наказали за брошенного на полу старика

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, каталка, здоровье, медицина, больница
Больше всех досталось санитаркеФото: Илья Московец © URA.RU

Горздрав Новороссийска отреагировал на информацию в СМИ о том, как на полу медучреждения засняли истощенного пациента. В отделении больницы провели служебное расследование, его сотрудники получили выговоры, а одну из санитарок уволили.

«На основании информации, указанной в интернет-ресурсах по вопросу выявления факта об условиях пребывания пациента Ф. в отделении гнойной хирургии Городской больницы №1 г. Новороссийска проведено служебное расследование и применены меры дисциплинарного взыскания», — сообщается в заявлении на сайте ведомства. Выговор получили главврач, заведующий гнойным отделением и старшая медсестра. Кроме того, работу потеряла санитарка. Сам факт станет темой для обсуждения вопросов этики на заседании врачебной комиссии.

Как писало «URA.RU», ранее пациентка больницы № 1 города Новороссийска сняла беспомощного мужчину на полу отделения гнойной хирургии. По ее словам, медперсонал игнорировал пациента, пока она не взяла в руки телефон. При этом в больнице есть целая палата с такими стариками, которые не получают необходимой им помощи. После этого пользователи в Сети назвали учреждение «концлагерем». Как сообщало издание RT, министр здравоохранения Краснодарского края поспешил назвать сообщения о беспомощном пациенте на полу неправдой.

Игорь Чукреев
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