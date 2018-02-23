Олимпийская чемпионка: «Загитова — это Илон Маск фигурного катания»

19:45 23 февраля 2018 2

Фигуристка ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал, считают коллеги Фото: Instagram @azagitova

Российскую фигуристку Алину Загитову, завоевавшую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, сравнили с главой компании Space X Илоном Маском. 15-летняя спортсменка проводит свой первый сезон на взрослом уровне, но катается она так, будто делает это уже десять лет, заявила олимпийская чемпионка из США Тара Липински.

«Загитова — это Илон Маск фигурного катания. Она ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал, а потом она добивается этого, делает все лучше и быстрее, чем кто-либо другой в мире», — цитирует Липински RT. При этом ранее финские СМИ назвали Загитову «машиной для прыжков».

Как писало «URA.RU», Алина Загитова завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 балла. Фигуристка уже призналась, что готова стать знаменосцем на закрытии Олимпиады, «если России вернут флаг».