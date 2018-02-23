{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 февраля 2018
19:45  23 февраля 2018 2

Олимпийская чемпионка: «Загитова — это Илон Маск фигурного катания»

Фигуристка ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал, считают коллегиФото: Instagram @azagitova
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Российскую фигуристку Алину Загитову, завоевавшую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, сравнили с главой компании Space X Илоном Маском. 15-летняя спортсменка проводит свой первый сезон на взрослом уровне, но катается она так, будто делает это уже десять лет, заявила олимпийская чемпионка из США Тара Липински.

«Загитова — это Илон Маск фигурного катания. Она ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал, а потом она добивается этого, делает все лучше и быстрее, чем кто-либо другой в мире», — цитирует Липински RT. При этом ранее финские СМИ назвали Загитову «машиной для прыжков».

Как писало «URA.RU», Алина Загитова завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 балла. Фигуристка уже призналась, что готова стать знаменосцем на закрытии Олимпиады, «если России вернут флаг».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров