Коллекторы угрожают впятером изнасиловать девушку и ее мать за долги

Должница получает смс-сообщения непристойного характера
В Саратовской области 22-летняя девушка начала получать угрозы непристойного характера от коллекторов. Они угрожают ей и ее матери из-за долга перед микрофинансовыми организациями.
— У тебя есть полчаса, чтобы вернуть деньги. Если нет, отдашь своим телом. Давай спишем долг. Петь умеешь? Ртом отработаешь! Нас всего 5! — говорится в смс-сообщениях. Также коллекторы предлагают матери должницы присоединиться, пишет портал «Вольск.ру».
Напуганная девушка написала заявление в полицию. Уже начата проверка, устанавливаются подробности произошедшего. Полицейские выясняют, кто именно писал девушке такие сообщения и насколько серьезны их намерения.