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26 февраля 2018
25 февраля 2018
00:35  26 февраля 2018 4

Захарова увидела за решениями и заявлениями властей США творчество комиков. Например, Джима Керри

Медиа-форум
Марию Захарову развеселило обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы президента СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что за решениями и заявлениями властей США стоят известные американские комики.

«У меня иногда такое впечатление, что за этими решениями, которые принимаются, за этими заявлениями, которые делаются в США, стоят какие-то их популярные комики, может быть, Джим Керри», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Россия 1».

В качестве примера они привела недавнее обвинение граждан России во вмешательстве в выборы президента США: «Это действительно очень смешно — обвинить во влиянии на американские выборы 13 россиян из действующей легально компании и всерьез это обсуждать в качестве полученных доказательств». Такие решения, по мнению представителя министерства, демонстрируют политический кризис в стране.

16 февраля, как напоминает RT, Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам и трем компаниям в России во вмешательстве в избирательный процесс в 2016 году. Позже американская сторона заявила, что не исключает введения санкций против них.

Сергей Демин
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