Стала известна причина госпитализации Гребенщикова

16:20 04 марта 2018 3

Лидер «Аквариума» сильно простужен Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Появилась информация о том, по какой причине госпитализирован Борис Гребенщиков. Как выяснилось, данные ранее каналом «Санкт Петербург» сведения о проблемах с сердцем, из-за которых музыкант попал в реанимацию, ошибочны. В больнице лидер «Аквариума» из-за простуды.

Проблемы с сердцем у Гребенщикова есть, девять лет назад ему в Берлине делали шунтирование, напоминает «Комсомольская правда». Однако в этот раз музыкант оказался в больнице из-за серьезной простуды. Информация об этом появилась на странице Гребенщикова в Facebook: «Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала „Санкт Петербург“ о „проблемах с сердцем после недавней операции“ Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!».

«Комсомольская правда» приводит слова друга БГ, одного из основателей движения «Митьки» Виктора Тихомирова: «Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании!». Близкие Бориса Борисовича отказываются комментировать состояние здоровья. Директор группы «Аквариум» Максим Ланде попросил журналистов не задавать лишних вопросов и отметил, что все, кто волнуется за здоровье Гребенщикова, могут пойти в церковь и помолиться.