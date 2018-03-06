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06 марта 2018
06:17  06 марта 2018 0

Церемония вручения «Оскара» стала самой непопулярной в истории

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, оскар статуэтки, церемония оскар
26,5 миллионов зрителей посмотрели ежегодную церемонию вручения «Оскара»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Рейтинг церемонии вручения кинопремий «Оскар» американской киноакадемии в этом стал наиболее низким за всю историю его существования.

Согласно данным, церемонию самой престижной кинонаграды в мире посмотрели около 26,5 миллионов человек, что на 19 процентов меньше, чем в прошлом году (34,3 миллионов зрителей). Также отмечается, что она стала самой продолжительной трансляцией с 2007 года, и длилась 3 часа 50 минут, передает RT.

Как сообщает «Газета.ru», наибольшее количество зрительской аудитории собрала церемония вручения кинопремий «Оскар» в 2000 году. Тогда ее посмотрели более 46,5 миллионов человек.

Напомним, во время вручения кинонаграды создателям документального фильма «Икар», который был посвящен допинг-скандалу с участием российских олимпийцев, вспомнили о президенте России Владимире Путине. Пошутил на эту тему ведущий «Оскара» комик Джимми Киммел.

Александр Черноскутов
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