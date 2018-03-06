Гимнастка поприветствовала участниц Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, являющегося квалификационным для московского этапа Гран-при по художественной гимнастике. В первую очередь зрители и участницы обратили внимание на ее фигуру.
На турнир Алина Кабаева пришла в черном брючном костюме. При этом комментаторы отмечают, что спортсменка за последнее время заметно похудела и элегантно смотрится даже на фоне остальных гимнасток.
Кабаева является послом чемпионата мира по художественной гимнастике. Ранее она предложила изменить программу Олимпиады и сделать упор на художественную гимнастику. По ее словам, нужно разыгрывать еще четыре комплекта медалей — за мяч, за ленту, за обруч, за скакалку, как в спортивной гимнастике.