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08 марта 2018
21:18  08 марта 2018 0

Из России с любовью. Приуроченная к 8 Марта волонтерская акция охватила весь мир. ВИДЕО

В 2019 году акция пройдет не только в Нью-Йорке, но и в других городах СШАФото: скриншот выпуска «Вести»

Приуроченный к 8 Марта флешмоб российских волонтеров «Вам, любимые!» распространился далеко за пределы РФ. Прекрасных дам поздравляют сегодня не только в странах СНГ, но и в Лондоне, Риме, Париже, Берлине и других городах планеты.

«Из России с любовью» — с этим слоганом и букетами выходят на улицы мировых столиц участники акции. Эстафета стартовала в Нью-Йорке, где в свое время состоялись первые демонстрации с требованием равноправия для женщин. Жительниц «Большого яблока» поздравляют с Международным женским днем на Таймс-сквер. Если в РФ женщинам и девушкам дарили тюльпаны, то для американок выбрали красные розы. «Под лозунгом „Хлеб и розы“, где хлеб символизировал экономическую безопасность, а розы — надежду на лучшую жизнь, 8 марта 1905 года 15 тыс. женщин вышли в Нью-Йорке на демонстрацию», — напоминает vesti.ru.

Выходцев из России и местных жителей, откликнувшихся на призывы в соцсетях и появившихся на улице с большой цифрой «8» на одежде, многие принимали за торговцев цветами. Тем приятнее было получить красивую розу просто в подарок.

Условия акции, как уже сообщало «URA.RU», очень просты: подарить букет цветы первой встреченной девушке или женщине любого возраста. 7 и 8 марта желающие могли выложить в Instagram поздравления с хештегом #ВамЛюбимые или #MakeHerSmile. Самые искренние и интересные из них, в свою очередь, появляются на сайте makehersmile.world. Цветы и поздравления в этот день получали и жительницы городов Урала.

Владимир Васин
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