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11 марта 2018
Главные новости Москвы
13:33  11 марта 2018 0

В Британии выпустили презервативы, поющие гимн. Все ради принца Гарри. ФОТО

Уникальные презервативы будут продаваться по 10 евро за пачкуФОТО: crownjewelscondoms.co.uk

Британская компания Crown Jewels выпустит лимитированные презервативы «Ваш принц придет», посвященные свадьбе принца Гарри и его невесты Меган Маркл. При открытии коробки с интимными изделиями будут звучать гимны США Великобритании.

В каждой упаковке будет по 4 лимитированных презерватива. На коробке изображен совместный потрет принца и его невесты. Стоимость уникальных изделий — 10 евро. Уже известно, что никто из представителей королевского семью идею производителя не поддержал. Как сообщает «Лента.ру», в 2011 году скандальные изделия уже выпускались к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напомним, что свадьба Меган и Гарри состоится 19 мая. СМИ узнали о романе принца с гражданкой США три года назад. Из-за цвета кожи избранница представителя королевской семьи многократно подвергалась нападкам со стороны британской прессы. В ответ на это Кенсингтонский дворец обвинил журналистов «в пересечении черты дозволенного».

Сергей Макеев
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