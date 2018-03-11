Британская компания Crown Jewels выпустит лимитированные презервативы «Ваш принц придет», посвященные свадьбе принца Гарри и его невесты Меган Маркл. При открытии коробки с интимными изделиями будут звучать гимны США Великобритании.
В каждой упаковке будет по 4 лимитированных презерватива. На коробке изображен совместный потрет принца и его невесты. Стоимость уникальных изделий — 10 евро. Уже известно, что никто из представителей королевского семью идею производителя не поддержал. Как сообщает «Лента.ру», в 2011 году скандальные изделия уже выпускались к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Напомним, что свадьба Меган и Гарри состоится 19 мая. СМИ узнали о романе принца с гражданкой США три года назад. Из-за цвета кожи избранница представителя королевской семьи многократно подвергалась нападкам со стороны британской прессы. В ответ на это Кенсингтонский дворец обвинил журналистов «в пересечении черты дозволенного».