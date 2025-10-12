Российские дзюдоисты завоевали 4 золотых медали на Кубке Европы

Срочная новость
Сборная России по дзюдо выиграла золото на Кубке Европы. Турнир проходил в Испании. Россияне взяли награду высшей пробы в четырех весовых категориях. Финальные схватки у своих оппонентов выиграли: Арина Воробьева (до 48 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) Тимур Арбузов (до 90 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Трансляцию соревнований вела Международная федерация дзюдо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!