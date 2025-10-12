Российские дзюдоисты завоевали 4 золотых медали на Кубке Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Сборная России по дзюдо выиграла золото на Кубке Европы. Турнир проходил в Испании. Россияне взяли награду высшей пробы в четырех весовых категориях. Финальные схватки у своих оппонентов выиграли: Арина Воробьева (до 48 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) Тимур Арбузов (до 90 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Трансляцию соревнований вела Международная федерация дзюдо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сборная России по дзюдо выиграла золото на Кубке Европы. Турнир проходил в Испании. Россияне взяли награду высшей пробы в четырех весовых категориях. Финальные схватки у своих оппонентов выиграли: Арина Воробьева (до 48 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) Тимур Арбузов (до 90 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Трансляцию соревнований вела Международная федерация дзюдо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...