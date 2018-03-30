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31 марта 2018
30 марта 2018
23:19  30 марта 2018 0

Шварценеггеру сделали срочную операцию на открытом сердце

Сердце 70-летнему актеру оперируют уже второй разФОТО: Арнольд Шварценеггер, Instagram

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Об этом пишет портал TMZ.

Операция проводилась 29 марта медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. 70-летнему актеру врачи собирались заменить клапан катетера, однако в ходе хирургического вмешательства возникли осложнения. И Шварценеггеру потребовалась срочная операция на открытом сердце, которая продолжалась несколько часов, уточняет RNS. Сейчас состояние актера оценивается как стабильное, пишет RT.

Отметим, это уже не первая операция на сердце. Первую операцию он перенес в 1997 году — тогда ему заменили клапан аорты, передает РИА «Новости».

Ранее Шварценеггер анонсировал начало съемок очередного эпизода «Терминатора». Звезда Голливуда заявил, что сам будет участвовать в создании фильма: «С нетерпением жду возвращения к роли модели Т-800».

Наталья Михалева
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