Шварценеггер раскрыл дату начала съемок нового «Терминатора»

Премьера очередного «Терминатора» состоится в 2019 году
Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскрыл дату начала съемок очередной эпизода «Терминатора». Работа над фильмом, по его словам, начнется в июне и продлится до октября 2018 года.
Кроме того, по словам звезды Голливуда, он сам будет участвовать в съемочном процессе: «С нетерпением жду возвращения к роли модели Т-800».
Режиссером ленты, как пишет Life, станет Тим Миллер; помогать ему будет Джеймс Кэмерон, а роль Сары Коннор исполнит Линда Гамильтон, сыгравшая эту роль в первых двух частях. На экраны фильм выйдет в июле 2019 года.