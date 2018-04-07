Ди Каприо сел на жесткую диету ради нового фильма Тарантино

01:10 07 апреля 2018 0

Актер пожертвует любимой едой ради сотрудничества с Квентином Тарантино Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский актер Леонардо Ди Каприо нанял фитнес-тренера и перешел на жесткую диету ради участия в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Чтобы максимально соответствовать образу своего героя актеру придется сбросить не один килограмм.

По словам друзей голливудской звезды, каждое утро он начинает с армейской зарядки. Кроме того, актер отказался от любимых блюд и курения электронной сигареты. «Он очень огорчен тем, что ему пришлось отказаться от пасты и десертов. Если его оставить одного, он наверняка сорвется и поужинает в Макдональдсе», — приводит слова друга Ди Каприо Ok-magazine.ru.

Отметим, что в новом фильме Тарантино будет раскрыта история убийства актрисы Шерон Тейт. В 1969 году она стала жертвой секты маньяка Чарльза Мэнсона. По неподтвержденным слухам, Ди Каприо предстоит сыграть роль соседа Тейт. Также известно, что одна из главных ролей достанется актеру Брэду Питту.