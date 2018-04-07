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07 апреля 2018
06 апреля 2018
01:10  07 апреля 2018 0

Ди Каприо сел на жесткую диету ради нового фильма Тарантино

Клипарт. Леонардо Ди Каприо, ди каприо леонардо
Актер пожертвует любимой едой ради сотрудничества с Квентином ТарантиноФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский актер Леонардо Ди Каприо нанял фитнес-тренера и перешел на жесткую диету ради участия в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Чтобы максимально соответствовать образу своего героя актеру придется сбросить не один килограмм.

По словам друзей голливудской звезды, каждое утро он начинает с армейской зарядки. Кроме того, актер отказался от любимых блюд и курения электронной сигареты. «Он очень огорчен тем, что ему пришлось отказаться от пасты и десертов. Если его оставить одного, он наверняка сорвется и поужинает в Макдональдсе», — приводит слова друга Ди Каприо Ok-magazine.ru.

Отметим, что в новом фильме Тарантино будет раскрыта история убийства актрисы Шерон Тейт. В 1969 году она стала жертвой секты маньяка Чарльза Мэнсона. По неподтвержденным слухам, Ди Каприо предстоит сыграть роль соседа Тейт. Также известно, что одна из главных ролей достанется актеру Брэду Питту.

Виктор Жуков
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