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07 апреля 2018
15:41  07 апреля 2018 0

Бывший глава Каталонии хотел сбежать в Россию от правосудия

Карлес Пучдемон обвиняется в сепаратизме и неподчинении законному правительствуВикипедия

Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон планировал бежать из страны в Россию. Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на собственные источники. По информации издания, неудавшийся побег экс-главы Каталонии связан с обвинениями в сепаратизме и неподчинении законному правительству.

Пучдемон собирался добраться до Санкт-Петербурга. План должен был осуществиться в ходе его визита в Финляндию в марте, когда Верховный суд Испании выдал европейский ордер на его арест. Позднее от этой мысли Пучдемон отказался и решил уехать с водителем в Стокгольм. Оттуда он хотел добраться до Бельгии через Данию и Германию, но в Германии его задержали. Суд 5 апреля отпустил Пучдемона на свободу под залог в размере 75 тысяч евро на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.

В октябре в Каталонии прошел референдум, в ходе которого за отделение от Испании проголосовали 90% каталонцев. Однако Мадрид итоги голосования признавать отказался и ввел прямое управление регионом после того, как парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона.

Валерий Дорофеев
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