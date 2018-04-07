Бывший глава Каталонии хотел сбежать в Россию от правосудия

Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон планировал бежать из страны в Россию. Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на собственные источники. По информации издания, неудавшийся побег экс-главы Каталонии связан с обвинениями в сепаратизме и неподчинении законному правительству.
Пучдемон собирался добраться до Санкт-Петербурга. План должен был осуществиться в ходе его визита в Финляндию в марте, когда Верховный суд Испании выдал европейский ордер на его арест. Позднее от этой мысли Пучдемон отказался и решил уехать с водителем в Стокгольм. Оттуда он хотел добраться до Бельгии через Данию и Германию, но в Германии его задержали. Суд 5 апреля отпустил Пучдемона на свободу под залог в размере 75 тысяч евро на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.
В октябре в Каталонии прошел референдум, в ходе которого за отделение от Испании проголосовали 90% каталонцев. Однако Мадрид итоги голосования признавать отказался и ввел прямое управление регионом после того, как парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона.