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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:02  08 апреля 2018 0

Пресняков и Подольская показали поклонникам новорожденного малыша. ФОТО

Звездная пара порядком озадачила поклонниковФото: страница Владимира Преснякова в Instagram

Фотографию новорожденного малыша выложил на своей странице в Instagram певец Владимир Пресняков. На снимке он с женой Натальей Подольской с нежностью смотрит на ребенка.

«Вот это СЧАСТЬЕ», — такой надписью сопроводил артист снимок. «Люблю вашу семью. Идеальная. Наташа супер»; «Какая прелесть, просто ангелочек. Но вы старайтесь не показывать всем, а то глаза у всех разные и очень много людей завистливых, я желаю здоровья и счастья всем вам», — пишут в комментариях поклонники. Также они поздравляют звездную пару с Пасхой и желают им всех благ.

Правда, самые внимательные подписчики заподозрили, что Пресняков выложил в Интернет старый снимок. На нем, по мнению автора этой версии, изображен его сын Артемий. В этом случае, фотография была сделана еще в 2015 году. С тех пор поклонники не замечали, что фигура Натальи Подольской как-то менялась в связи с беременностью. Сам артист никак не стал комментировать эти предположения.

Владимир Васин
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