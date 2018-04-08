Фотографию новорожденного малыша выложил на своей странице в Instagram певец Владимир Пресняков. На снимке он с женой Натальей Подольской с нежностью смотрит на ребенка.
«Вот это СЧАСТЬЕ», — такой надписью сопроводил артист снимок. «Люблю вашу семью. Идеальная. Наташа супер»; «Какая прелесть, просто ангелочек. Но вы старайтесь не показывать всем, а то глаза у всех разные и очень много людей завистливых, я желаю здоровья и счастья всем вам», — пишут в комментариях поклонники. Также они поздравляют звездную пару с Пасхой и желают им всех благ.
Правда, самые внимательные подписчики заподозрили, что Пресняков выложил в Интернет старый снимок. На нем, по мнению автора этой версии, изображен его сын Артемий. В этом случае, фотография была сделана еще в 2015 году. С тех пор поклонники не замечали, что фигура Натальи Подольской как-то менялась в связи с беременностью. Сам артист никак не стал комментировать эти предположения.