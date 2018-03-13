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13 марта 2018
09:33  13 марта 2018 0

Власти отказали «НОВАТЭКу» в монополии на ямальский газ

Комиссия ЦИК в Сабетте, природный газ, добыча газа
СПГ в Арктике производит только «НОВАТЭК»Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отказалось законодательно закреплять монополию на недра ПАО «НОВАТЭК» в Ямало-Ненецком автономном округе. Под единственную компанию, которая производит сжиженный природный газ (СПГ) в Арктике, и так зарезервированы участки в регионе.

«НОВАТЭК» планирует к 2030 году стать крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире, пишет «Коммерсант». С этой целью глава компании Леонид Михельсон представил в конце января 2018 года в Минприроды предложения по ускорению добычи в Арктике. «НОВАТЭК» предложил закрепить спецмеханизм предоставления участков для разведки и добычи компаниям, выпускающим СПГ в ЯНАО на уже существующих и планируемых мощностях. Кроме того, компания выступила с предложением включать обязательство по сжижению газа при проведении аукционов на арктические участки в регионе.

Минпринроды посчитало, что предложенный «НОВАТЭКом» вариант негативно повлияет на конкуренцию, а государство потеряет возможность прописать в условиях торгов обязательства компании. Кроме того, под единственную компанию, которая производит СПГ в Арктике, уже зарезервированы участки в регионе. Но Минприроды пошло навстречу «НОВАТЭКу» по одному из предложений и подготовило изменения в Налоговый кодекс РФ, которые повышают коэффициент к расходам на поиски, оценку и разведку для новых морских месторождений на Ямале, Таймыре и Гыдане до 3,5.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в «НОВАТЭКе» выразили сожаление, что недавние поставки российского газа с завода «Ямал СПГ» в Великобританию и США были критически восприняты западной прессой. Финансовый директор компании Марк Джетвей на конференции в Хьюстоне заявил, что поставки произошли в тот момент, «когда был нужен газ».

Ольга Кулакова
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