Рейсы в Египет станут ежедневными только летом

23:49 11 апреля 2018 0

Первый рейс из Москвы в Каир после двухлетнего перерыва совершил лайнер «Аэрофлота» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 11 апреля, состоялся первый авиарейс из Москвы в Каир. В Египет из России отправилось всего 124 пассажира. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», на сегодняшний день билеты забронировали более 3,7 тыс. человек, а на ближайшие рейсы загрузка превышает 85%.

Пока в авиасообщении между двумя странами задействованы только два перевозчика — российский «Аэрофлот» и египетский EgyptAir. Последний, кстати, начнет выполнять полетную программу только в четверг, 12 апреля.

Между тем, ежедневными полеты в Египет и обратно станут только летом — в период с 11 июня по 2 июля, и связано это будет с проведением в России чемпионата мира по футболу. Все остальное время, до конца летней навигации (до 27 октября), «Аэрофлот» планирует выполнять рейсы из Москвы в Каир по понедельникам, средам и субботам, и обратно — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после уничтожения террористами лайнера компании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В то же время, несмотря на возобновление авиасообщения, эксперты уверены: прежнего бюджетного туристического направления больше нет. За два с лишним года туристическая инфрастурктура Египта практически полностью переориентировалась на отдыхающих из других стран. При этом билеты на первые авиарейсы, как писало «URA.RU», продавались с огромными скидками.