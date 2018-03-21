«Любимого россиянами Египта больше нет»

16:21 21 марта 2018 0

Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом открыто, но туристов это не радует Фото: Нина Калинина © URA.RU

Прежнего Египта, ежегодно привлекавшего на свои курорты миллионы российских туристов, больше не существует. Соответствующая инфраструктура заметно поменялась, отели переориентировались на другой контингент отдыхающих. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, открытие регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром пока не решает туристического вопроса — некогда бюджетный отдых теперь становится для многих не по карману.

Ранее стало известно, что запрет на регулярные рейсы в столицу Египта из РФ снят. Перевозками займутся авиакомпании «Аэрофлот» и EgyptAir. Российский перевозчик запустит рейсы с 11 апреля, а египетский — с 12 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билет Москва — Каир будет стоить в среднем 16 тысяч рублей в одну сторону, а в обе — около 20 тысяч. Продажи билетов уже открыты.

Отдых в Египте уже не прельщает россиян так, как это было несколько лет назад Фото: Нина Калинина © URA.RU

Министр транспорта России Максим Соколов уточнил, что переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца года. Он пояснил, что только после того, как будут открыты авиарейсы линии Москва—Каир, «мы с нашими египетскими коллегами приступим к переговорам по возможности открытия чартерного сообщения по другим направлениям».

Как рассказал «URA.RU» председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев, Египет всегда был одним из наиболее привлекательных мест отдыха для россиян: «В осенне-зимний период альтернативы ему просто не было. Поэтому в пиковые моменты популярности Египет посещало 3-4 миллиона туристов в год. Однако революционные события в этой стране и общая геополитическая ситуация полностью все поменяли».

Ранее инфраструктура Египта признавалась практически идеальной и на равных конкурировала с турецкой, но в последние годы все поменялось. «Сейчас надо констатировать: того Египта, который так любили наши соотечественники, больше нет. Инфраструктура претерпела серьезные изменения. В частности, отельный сектор переориентировался на своих граждан, а также на жителей Саудовской Аравии, Ближнего Востока. Там поменялось все: изменился не в лучшую сторону уровень сервиса, поменялась кухня — очень мало европейской. Стал другим даже распорядок дня в отелях — россияне, как правило, с утра идут на пляж, и жизнь в гостиницах начинается рано. Арабы же, как правило, „раскачиваются“ не раньше обеда. В целом российские туристы считаются более обеспеченными, соответственно, выше и претензии. В итоге, мало кто из россиян захочет ехать в нынешний Египет», — пояснил Бобылев.

По его мнению, на восстановление прежней инфраструктуры «уйдут годы», при этом львиная доля российских туроператоров уже не делает ставку на данное направление:

«Восстановление регулярного авиасообщения с Каиром на самом деле не решает туристических проблем — отдых становится дорогим и небезопасным».

На сегодняшний день только Tez Tour предлагает своим клиентам довольно сложный маршрут: на самолете россияне будут отправляться в Каир, а до популярных курортов им придется добираться уже на автобусах. До запрета авиасообщения с Египтом средняя цена тура на человека составляла примерно 27 тысяч рублей. Однако с учетом сложного маршрута и отсутствия чартерных рейсов цена, скорее всего, вырастет вдвое. Бобылев полагает, что пятичасовой трансфер через пустыню — чересчур опасное приключение. По его прогнозам, посредством только регулярного, а не чартерного сообщения, за год Египет посетят около 10 тысяч человек.

Президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров подтвердил, что открытие регулярного сообщения «ничего не даст». «Для развития туристического направления требуется возвращение прямых перелетов. В ином случае отдых в Египте из разряда бюджетного автоматически переходит в сегмент более дорогого — на это влияет стоимость и перелета, и трансфера из Каира в курортные зоны», — отметил он в разговоре с «URA.RU». В итоге, утверждают эксперты, стоимость стандартного тура при нынешних условиях превысит 45 тысяч рублей на человека. Если чартерная программа будет все же запущена, то цены окажутся сопоставимыми с турецкими, а возможно, даже ниже, считают участники рынка.

Туроператоры ждут возвращения чартеров в Египет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Впрочем, генеральный директор Biletix.ru Александр Сизинцев утверждает, что и россияне, и операторы «с нетерпением ждут возвращения Египта». «Конечно, только регулярное сообщение не вернет туристический поток. Поэтому все надеются, что скоро мы вновь увидим чартеры — они круто поменяют ситуацию», — сообщил он «URA.RU».

Эксперт прогнозирует, что чартеры будут разрешены, скорее всего, ближе к поздней осени или зиме. «Задержка связана с опасениями российских властей насчет того, что Египет оттянет часть туристов, которые бы поехали в Крым, а это крайне нежелательно для нашей страны», — сказал Сизинцев. При этом он полагает, что при действии чартерной модели стоимость туров принципиально не поменяется: «Египтяне очень ждут россиян, поэтому, думаю, будут скорее даже демпинговать, но точно не задирать цены».

Напомним, прямое авиасообщение между Москвой и Каиром приостановили в ноябре 2015 года, после крушения в результате террористического акта лайнера авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.