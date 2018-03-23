На первый рейс между Россией и Египтом объявили огромные скидки

09:14 23 марта 2018 0

Самую большую скидку получат пассажиры бизнес-класса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Египетская авиакомпания EgyptAir пообещала сделать скидку от 35% до 50% на билеты на первый рейс из Каира в Москву. Вылет египетских лайнеров запланирован на 12 апреля. Скидка дается на билет туда-обратно.

По данным египетского авиаперевозчика, чтобы приобрести билеты со скидкой, их надо купить в период с 23 по 29 марта. Дата возвращения — не позднее 12 июня. При этом пассажиры бизнес-класса получат скидку в 50%, а пользователи эконом-класса — 35%, пишет «РИА» Новости. На момент написания материала сайт EgyptAir оказался недоступен.

Ранее стало известно, что запрет на полеты между Россией и Египтом сняли. Перевозками займутся EgyptAir и «Аэрофлот». Из Москвы рейсы стартуют 11 апреля, из Каира — 12 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Несмотря на это, опрошенные «URA.RU» эксперты, уверены, что прежнего бюджетного туристического направления больше нет.