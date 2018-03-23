{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
09:14  23 марта 2018 0

На первый рейс между Россией и Египтом объявили огромные скидки

Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, самолет
Самую большую скидку получат пассажиры бизнес-классаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Египетская авиакомпания EgyptAir пообещала сделать скидку от 35% до 50% на билеты на первый рейс из Каира в Москву. Вылет египетских лайнеров запланирован на 12 апреля. Скидка дается на билет туда-обратно.

По данным египетского авиаперевозчика, чтобы приобрести билеты со скидкой, их надо купить в период с 23 по 29 марта. Дата возвращения — не позднее 12 июня. При этом пассажиры бизнес-класса получат скидку в 50%, а пользователи эконом-класса — 35%, пишет «РИА» Новости. На момент написания материала сайт EgyptAir оказался недоступен.

Статья по теме
«Любимого россиянами Египта больше нет»

Ранее стало известно, что запрет на полеты между Россией и Египтом сняли. Перевозками займутся EgyptAir и «Аэрофлот». Из Москвы рейсы стартуют 11 апреля, из Каира — 12 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Несмотря на это, опрошенные «URA.RU» эксперты, уверены, что прежнего бюджетного туристического направления больше нет.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров