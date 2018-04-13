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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:37  13 апреля 2018 1

Москва обвинила США в подготовке революций и свержении режимов

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, кулаки, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Россия и США продолжают противостоять друг другуФото: depositphotos.com © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств и организацией постановочных «революций», в отличие от США. Об этом заявили в российском посольстве в Штатах в ответ на высказывания кандидата на должность главы Госдепартамента Майка Помпео.

В посольстве отметили, что обвинения в адрес России прозвучали вновь во время слушаний по утверждению кандидатуры Помпео на пост госсекретаря США, передает RT. Так, в конгрессе высокомерно сравнили действия США, которые «продвигают демократию и права человека», и России, которая якобы занимается «подрывом западных демократий» и «продвижением своих кандидатов».

В диппредставительстве заявили, что это Штаты овладели данными методами, поскольку у них есть достаточно опыта в этой области. В качестве доказательства послы привели многочисленные архивные данные и свидетельства бывших сотрудников американских ведомств, которые показывают, что Штаты почти 80 раз вмешивались в выборы в 45 государствах, сообщает агентство Nation News.

Ранее Майк Помпео в качестве причины конфликта между РФ и США назвал «плохое поведение России», передавало «Федеральное агентство новостей». По его словам, Москва продолжает действовать агрессивно и поэтому эпоха «мягкой политики» в отношении российской стороны завершена, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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