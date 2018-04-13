Москва обвинила США в подготовке революций и свержении режимов

09:37 13 апреля 2018 1

Россия и США продолжают противостоять друг другу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств и организацией постановочных «революций», в отличие от США. Об этом заявили в российском посольстве в Штатах в ответ на высказывания кандидата на должность главы Госдепартамента Майка Помпео.

В посольстве отметили, что обвинения в адрес России прозвучали вновь во время слушаний по утверждению кандидатуры Помпео на пост госсекретаря США, передает RT. Так, в конгрессе высокомерно сравнили действия США, которые «продвигают демократию и права человека», и России, которая якобы занимается «подрывом западных демократий» и «продвижением своих кандидатов».

В диппредставительстве заявили, что это Штаты овладели данными методами, поскольку у них есть достаточно опыта в этой области. В качестве доказательства послы привели многочисленные архивные данные и свидетельства бывших сотрудников американских ведомств, которые показывают, что Штаты почти 80 раз вмешивались в выборы в 45 государствах, сообщает агентство Nation News.

Ранее Майк Помпео в качестве причины конфликта между РФ и США назвал «плохое поведение России», передавало «Федеральное агентство новостей». По его словам, Москва продолжает действовать агрессивно и поэтому эпоха «мягкой политики» в отношении российской стороны завершена, писало «URA.RU».