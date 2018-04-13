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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:21  13 апреля 2018 2

Вера Брежнева опозорилась на концерте в столице. ВИДЕО

День города и металлурга. Магнитогорск, брежнева вера, пение
Артистку заподозрили в выступлении под фонограммуФото: Илья Московец © URA.RU

Популярная российская певица Вера Брежнева упала во время своего выступления в столичном концертном зале «Крокус Сити Холла». Видеозапись казуса попала в объективы камер и моментально распространилась по Сети.

Артистка спустилась со сцены в зал к зрителям во время исполнения песни «Близкие люди», однако запуталась в подоле юбки с воланами и рухнула на пол. Судя по кадрам, подняться Брежневой помог охранник. Как отмечает портал «Дни.ру», голос певицы продолжал звучать, будто ничего не случилось, только раздался ее крик. В соцсетях немедленно сделали вывод, что артистка пела под фонограмму. «Не всегда легок путь артиста», — пошутила над собой Брежнева, поднявшись обратно на сцену.

Видео: kp.ru

Ранее «URA.RU» сообщало, что Вера Брежнева со своей дочерью Соней приняла участие в фотосъемке. На снимках мать и дочь получились похожими как две капли воды, но не без помощи визажистов и стилистов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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