12:31 31 марта 2018 0

Телезвезда похвасталась дочерью Фото: с личной страницы Веры Брежневой в Instagram

Телезвезда Вера Брежнева опубликовала в Instagram свою фотографию. По мнению пользователей, мать и дочь похожи как клоны.

Как пояснила Бреднева, сегодня ее дочери Соне исполняется 17 лет и она грустит, что впервые в праздник их разделяют большие расстояния. «Уже такая взрослая, хотя совсем еще ребенок и сегодня первый День Рождения, который мы празднуем на разных континентах. Но любовь к этой волшебной девочке и гордость за нее не знает расстояний!!!» — подписала телезвезда фото.