Российский артист Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик впервые показали поклонникам свою новорожденную дочь Этель. Семейная пара приняли участие в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1».
В ходе программы «Привет, Андрей» прославленный артист признался, что таким счастливым, как после рождения дочери, он не был очень давно. «Я уже много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, возраст родителей в таком случае не важен. Главное — на свет появился новый человек», — заявил он.
Актер прекрасно понимает, что дочь пойдет в первый класс, когда ему будет уже больше восьмидесяти лет, однако этот он воспринимает как своеобразный вызов. «Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем», — сказал Виторган. В свою очередь жена актера призналась, что ее расстроили сотни издевательских и злобных комментариев россиян, возмутившихся желанием семейной пары завести ребенка.
Напомним, что 78-летний Виторган в третий раз стал отцом 2 марта 2018 года. Об этом он сообщил своим подписчикам в Facebook. Нецензурным поздравлением по случаю рождения ребенка отметился другой прославленный российский артист — Владимир Этуш.