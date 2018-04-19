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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:57  19 апреля 2018 1

Россияне строят в Доминикане «секс-город» за 62 млн долларов

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Первых гостей там ждут в конце 2018 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Отечественные предприниматели планируют построить на востоке Доминиканской Республики «секс-город» на 1200 человек. На курорте секс-туристы не только смогут найти место для самовыражения, но и получить помощь для открытия стартапа в сфере интимных технологий. Пустить первых жителей в город планируется в начале декабря.

По словам представителей проекта, помимо вилл и апартаментов на территории курорта будут размещены магазины, торговые центры, клубы, бары и рестораны, SPA-центры и другие заведения. Всего территория «секс-города» займет почти 90 тысяч квадратных метров. Недвижимость можно будет приобрести за биткоины или традиционные валюты, сообщает издание Rusbase.

Основателями проекта выступают супруги Денис Крикунов и Анастасия Иванова, которые ранее занимались международным строительным бизнесом и туризмом. В 2013 году они переехали в Доминиканскую Республику и решили создать «город мечты». «Этот город воплощает наше желание жить в таком месте, которое бы заряжало позитивом. В современном мире так мало мест, где ты можешь быть тем, кто ты есть на самом деле, чувствовать себя свободным. Это наша мечта, которую мы воплощаем в реальность», — рассказывает Крикунов.

Идеология «секс-города» включает и новые технологии. Основатели планируют запустить в 2021—2022 годах инкубатор для стартапов, куда будут приглашать лекторов из sextech-индустрии, проводить маркетинговые исследования, привлекая жителей курорта и обеспечивая их оборудованием: 3D-принтерами и VR-гарнитурами.

Создание курорта уже одобрило министерство туризма Доминиканской Республики. На проект планируют потратить 62 млн долларов. Первых жителей в городе ожидают уже 1 декабря 2018 года.

Павел Маркуш
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