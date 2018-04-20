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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:49  20 апреля 2018 0

Поклонская высмеяла украинского президента. «У Порошенко какое-то явление „оттуда“»

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, поклонская наталья
По мнению Поклонской, только Порошенко знает, что он имел в видуФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы» древнекиевскими князьями. Такую трактовку исторических событий глава Украины ранее представил в Twitter.

Поклонская заявила, что только украинский лидер понимает, что он имеет в виду. «Может быть, это послание „оттуда“, как говорит мэр Киева Виталий Кличко. Может, и у Порошенко какое-то явление „оттуда“ произошло», — цитирует RT слова депутата.

Ранее президент Порошенко заявил, что предоставление Киевской церкви автономии станет «актом восстановления глубокой исторической справедливости». Он отметил, что именно из Киева началось распространение православия, пишет «Ридус».

Иван Шестак
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