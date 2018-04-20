Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы» древнекиевскими князьями. Такую трактовку исторических событий глава Украины ранее представил в Twitter.
Поклонская заявила, что только украинский лидер понимает, что он имеет в виду. «Может быть, это послание „оттуда“, как говорит мэр Киева Виталий Кличко. Может, и у Порошенко какое-то явление „оттуда“ произошло», — цитирует RT слова депутата.
Ранее президент Порошенко заявил, что предоставление Киевской церкви автономии станет «актом восстановления глубокой исторической справедливости». Он отметил, что именно из Киева началось распространение православия, пишет «Ридус».