Пьяные школьники до смерти забили бездомную женщину

23:02 23 апреля 2018 4

Бомж не перенесла травм Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во Владимирской области четверо подростков напали на женщину-бомжа и долго избивали ее, пока она не умерла. Затем они бросили жертву и сбежали с места преступления.

Трагедия произошла в ночь на 7 апреля в городе Кольчугино. Местные школьники в возрасте от 15 до 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, встретили на улице бездомную 42-летнюю женщину. Они накинулись на нее и избили. От полученных травм женщина скончалась, пишет Life.ru.

Подростков нашли и арестовали на два месяца, пояснили в суде Владимирской области. Личности всех нападавших установлены. По факту смерти человека возбуждено уголовное дело.