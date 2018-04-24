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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:50  24 апреля 2018 0

На похоронах Дорошиной Ахеджакова смеялась и рассказывала байки

Открытая лицензия 07.07.2015. Лия Ахеджакова, ахеджакова лия
Ахеджакова проводила подругу смешными и светлыми историями из ее жизниФото: filmz.ru

Актриса Лия Ахеджакова, подруга покойной звезды фильма «Любовь и голуби» Нины Дорошиной, смеялась и рассказывала смешные истории на панихиде. На похоронах она решила вспомнить забавные и светлые истории о покойной.

«Как щедра она была на отсебятину на сцене! Брякнет что-то, а ты станешь колом, забудешь весь текст и не знаешь, как дальше играть, — смеясь, рассказывала Ахеджакова о своей партнерше в театре „Современник“. — Мы играли в спектакле „Мелкий бес“ по Сологубу. И вдруг я вижу, что балкон в зрительном зале пустой. Сказала про это тихонько Нинке, а она мне в ответ: „Партер не виноват, что балкон пустой!“ И такой хохот начался на сцене, а это ведь страшное дело».

«Никогда ничего подобного я в жизни больше не встречала и точно уже не встречу. В ее характер входило столько смешного, трогательного, отчаянного. Гордая, одинокая, любящая, — приводит слова Ахеджаковой о подруге издание „Дни.ру“. — Уходит наше поколение. Нет сил прощаться, слез не хватает».

Народная артистка Нина Дорошина, известная всему бывшему СССР по роли Нади Кузякиной в фильме «Любовь и голуби», скончалась 21 апреля в возрасте 83 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Как сообщало «URA.RU», она перенесла инфаркт и практически не могла ходить, но до последнего момента боролась за жизнь и даже пыталась специальными тренировками вернуть себе подвижность.

Владимир Васин
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