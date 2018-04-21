Уральский драматург Николай Коляда скорбит о смерти Нины Дорошиной. Прославившася после кинокартины «Любовь и голуби» актриса была его хорошей знакомой и даже играла в двух пьесах Коляды.
«А она и правда — подружка моя. Играла в двух моих пьесах. Великая», — написал Коляда на своей странице в Facebook. По его словам, буквально неделю назад он беседовал с актрисой в последний раз. Своими воспоминаниями он поделился с читателями.
«Вечером много раз телефон показывал «ДОРОШИНА». И мы много с Ниной Михайловной говорили — тоже про разные дела. Великая артистка. Великая. Рассказал ей и насмешил её историей: я был в магазине, выкладывал на ленту товар, а одна продавщица другой говорит, как в фильме «Любовь и голуби»:
— Людк, а, Людк?
И обе смеются.
Я голову наклонил и тоже смеюсь, только чтоб не видели.
Потому что неловко сказать:
— Аа-а, это же Дорошина так говорит в «Любовь и голуби»! Вы не поверите, а она — моя подружка!»
Актриса театра и кино Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. Прощание с ней состоится в Московском театре «Современник» предположительно во вторник, 24 апреля, сообщают Nation News. Серьезные проблемы со здоровьем у всенародной любимой актрисы начались пару лет назад: после инфаркта и вынужденной неподвижности она практически не могла ходить. Дорошина не сдавалась и собиралась с помощью тренировок встать на ноги, но болезнь оказалась сильнее.