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21 апреля 2018
19:07  21 апреля 2018 0

Коляда рассказал о последнем разговоре со звездой фильма «Любовь и голуби». «Если бы я знал неделю назад»

Николай Коляда и Павел Креков в новом здании Коляда Театра. Стадия реконструкции. Екатеринбург, коляда николай
Драматург потерял настоящего другаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский драматург Николай Коляда скорбит о смерти Нины Дорошиной. Прославившася после кинокартины «Любовь и голуби» актриса была его хорошей знакомой и даже играла в двух пьесах Коляды.

«А она и правда — подружка моя. Играла в двух моих пьесах. Великая», — написал Коляда на своей странице в Facebook. По его словам, буквально неделю назад он беседовал с актрисой в последний раз. Своими воспоминаниями он поделился с читателями.

«Вечером много раз телефон показывал «ДОРОШИНА». И мы много с Ниной Михайловной говорили — тоже про разные дела. Великая артистка. Великая. Рассказал ей и насмешил её историей: я был в магазине, выкладывал на ленту товар, а одна продавщица другой говорит, как в фильме «Любовь и голуби»:

— Людк, а, Людк?

И обе смеются.

Я голову наклонил и тоже смеюсь, только чтоб не видели.

Потому что неловко сказать:

— Аа-а, это же Дорошина так говорит в «Любовь и голуби»! Вы не поверите, а она — моя подружка!»

Актриса театра и кино Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. Прощание с ней состоится в Московском театре «Современник» предположительно во вторник, 24 апреля, сообщают Nation News. Серьезные проблемы со здоровьем у всенародной любимой актрисы начались пару лет назад: после инфаркта и вынужденной неподвижности она практически не могла ходить. Дорошина не сдавалась и собиралась с помощью тренировок встать на ноги, но болезнь оказалась сильнее.

Владимир Васин
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